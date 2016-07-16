Силы АТО отбили два наступления боевиков на Мариупольском направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении зафиксировано 38 случаев ведения огня. По опорным пунктам рядом с Невельским оккупанты применили 122-мм артиллерию. Напряженной остается ситуация в районе Авдеевки. Здесь противник задействовал 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Рядом с Зайцевым, Опытным, шахтой Бутовка и Песками враг вел огонь из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ разведке рассказали об усилении передовых подразделений боевиков на четырех направлениях в зоне АТОТакже в пресс-центре сообщили, что на Мариупольском направлении враг 20 раз открывал огонь по нашим укреплениям. Около 23.00 часов к нашему опорному пункту рядом с Богдановкой подошла ДРГ противника в количестве 10 человек. С расстояния 250 м оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия. В ответ украинские защитники применили гранатометы и стрелковое оружие и заставили противника отойти. Еще одна вражеская ДРГ попыталась атаковать опорный пункт сил АТО в Марьинке, но получив достойный отпор, отступила.

Из минометов калибра 120 и 82 мм российские оккупанты били по Красногоровке, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Широкино и Гнутово.

"В Луганской области зафиксировано 7 обстрелов наших позиций. Под Новозвановкой и Новоалександровкой велся минометный огонь, а Станица Луганская была обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия", - подытожили в пресс-центре.