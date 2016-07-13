Один из главарей "ДНР" привез в Минск документы погибшего под Дебальцево певца Слипака

Сайдик не смог объяснить, откуда в Пушилина эти документы, и посоветовал обращаться к нему самому, передает "Радио Свобода".

Ранее донецкие сепаратисты публиковали фотографии документов Слипака и заявляли, что нашли их в карманах бронежилета, который был оставлен на месте смертельного ранения бойца.

Читайте такжеЖурналист уточнил потери среди украинских военных во время боя под Дебальцево, в котором погиб Слипак

Напомним, певец Слипак погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.

Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.