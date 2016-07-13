Один из главарей "ДНР" привез в Минск документы погибшего под Дебальцево певца Слипака
На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске представитель сепаратистской группировки "ДНР" Денис Пушилин передал специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику документы погибшего на Донбассе украинского бойца, оперного певца Василия Слипака.
Сайдик не смог объяснить, откуда в Пушилина эти документы, и посоветовал обращаться к нему самому, передает "Радио Свобода".
Ранее донецкие сепаратисты публиковали фотографии документов Слипака и заявляли, что нашли их в карманах бронежилета, который был оставлен на месте смертельного ранения бойца.
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Напомним, певец Слипак погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.
Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.