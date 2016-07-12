"Остальные должны были подойти позже": бойцы АТО рассказали о захвате в плен российских диверсантов (видео)

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

"Сначала начались артобстрелы по опорным пунктам... Это было сделано, возможно, чтобы привлечь наше внимание и под прыкрытием артиллерии выдвинуться", - рассказывает командир батальона с позывным "Маэстро".

По его словам, он поднял резервную группу, привел их в боеготовность, медиков поднял. После этого, вспоминает "Маэстро", поступил доклад с поста о том, что замечена ДРГ и завязался бой.

"Я возглавил группу, мы вышли к району наблюдательного поста. Когда дошли, уже практически бой закончился", - рассказал комбат.

Затем украинские военные вытащили раненых и оказали им первую медпомощь.

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Кроме того, военные нашли их оружие, по форме увидели, что это россияне.

"При тщательном досмотре личных вещей были обнаружены российские паспорта, удостоверения личности офицеров "армии ЛНР" 7-ой бригады. Один из них был командир роты, командир взвода и их младший сержант - командир отделения, 6-ая механизированная рота 7-ой "бригады ЛНР", - заявил "Маэстро".

В свою очередь командир взвода с позывным "Дед" рассказал, что когда они подошли, увидели двух раненых, третьего - в кустах.

"Остальные должны были подойти позже. По их словам, когда их допрашивали, сказали что еще 22 человека ждут там 300-400 метрах сзади, это был передовой отряд", - сказал он, добавив, что задержанные, скорее всего, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, пулеметчик с позывным "Гриша" сообщил, что силы АТО заметили ДРГ, когда она заходила в посадку.

"Мы просто их сразу услышали,сидели, ждали. Потом, когда они уже тут были, так как расстояние слишком маленькое, должен был открывать огонь на поражение", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.