Захват российских диверсантов под Троицким: в штабе АТО рассказали подробности

Об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает ЛІГА.net.

По его словам, после мощной артподготовки сразу после полуночи к позициям сил АТО в районе Троицкого выдвинулась диверсионно-разведывательная группа оккупантов численностью более 20 человек. К опорному пункту ВСУ сразу же прибыло подкрепление.

"В итоге атака противника оказалась неудачной, украинские войска успешно приняли бой, вынудив оккупантов отступить. Подразделения сил АТО в этом бою потерь не понесли, вражеская ДРГ оставила на поле боя троих тяжелораненых, которых захватили военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - рассказал Лысенко.

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В этом бою с российскими оккупантами отметились командир взвода старший лейтенант с позывным Дед и пулеметчик - солдат с позывным Гриша.

Один из пленных оккупантов - 39-летний снайпер Натан Цакиров - вскоре умер. У него изъяли российский паспорт и военный билет. Судя по документам, россиянин приехал воевать в Донбасс из сибирского города Омск.

Двух других оккупантов доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Со слов пленных, они находились на должностях командира взвода и командира роты в российских оккупационных войсках.

Ранее штаб сообщал, что во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников.