Обстрелы российскими оккупантами сил АТО активизировались на Луганщине

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, 30 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 16 на Мариупольском и 11 на Луганском.

"На Донецком направлении противник из 120-миллиметровых минометов бил по нашим позициям в Троицком, Новоселовке Второй и Авдеевке. Под огнем 82-миллиметровых минометов оказались украинские воины возле Верхнеторецкого, Авдеевки и Новгородского", - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 152-миллиметровой артиллерии враг обстрелял Лебединское, а по Широкино применил 120- и 82-миллиметровые минометы.

Читайте такжеБоевики из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибли двое украинских военных – волонтеры

"Из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса оккупанты вели огонь под Новогригоровкой. Возле Марьинки активизировались вражеские снайперы, - сообщает штаб АТО.

В Луганской области позиции Вооруженных сил Украины в районе Попасной, Новоалександровки, Богуславского и Новозвановки противник хаотично обстреливал из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, "провоцируя украинских бойцов на огонь в ответ".

Напомним, в предыдущие несколько дней на Луганщине фиксировалось лишь по 2-3 обстрела в сутки.