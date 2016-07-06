Днем боевики активно обстреливали позиции сил АТО на донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00. Согласно данным штаба, на Мариупольском направлении ночью враг выпустил 20 снарядов из 152-мм артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в Лебединском. Под огонь из минометов калибра 120 мм попало Широкино, а стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку от Старогнатовки и Марьинки.

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«Противник активно вел огонь по нашим опорным пунктам на Донецком направлении. Там российские оккупационные войска били по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, используя 120-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Также под вражеский огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов попало Зайцево, а под минометы калибра 82 мм - Опытное, Майорск, Верхнеторецкое и Невельськое», - отметили в штабе АТО.

Кроме того, в Луганской области враг неприцельно стрелял по украинским воинам близ Новозвановки и Новоалександровки.