Обстрелы сил АТО со стороны оккупантов стабильно интенсивны, в Широкино в ход пошла 152-миллиметровая артиллерия

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировано 29 случаев ведения огня. В частности, в Широкино враг применил артсистемы калибра 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровые минометы.

"Кроме того, российские оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреляли наши позиции вблизи Гнутово. Неспокойно и возле Марьинки, Старогнатовки и Красногоровки, где противник вел огонь из различных видов стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также 29 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

"Вблизи Майорска по украинским защитникам враг выпустил более 30 мин из 120-миллиметровых минометов. А в Зайцево враг вел огонь из 120-и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По Авдеевке и Луганскому оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

На Луганщине же сутки прошли относительно спокойно. Здесь противник совершил 3 неприцельних обстрела позиций сил АТО возле Новоалександровки.