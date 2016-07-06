Обстрелы сил АТО со стороны оккупантов стабильно интенсивны, в Широкино в ход пошла 152-миллиметровая артиллерия
За минувшие сутки российские оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Мариупольском направлении зафиксировано 29 случаев ведения огня. В частности, в Широкино враг применил артсистемы калибра 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровые минометы.
"Кроме того, российские оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреляли наши позиции вблизи Гнутово. Неспокойно и возле Марьинки, Старогнатовки и Красногоровки, где противник вел огонь из различных видов стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Также 29 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.
"Вблизи Майорска по украинским защитникам враг выпустил более 30 мин из 120-миллиметровых минометов. А в Зайцево враг вел огонь из 120-и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По Авдеевке и Луганскому оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.
На Луганщине же сутки прошли относительно спокойно. Здесь противник совершил 3 неприцельних обстрела позиций сил АТО возле Новоалександровки.