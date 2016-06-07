Заседание комиссии Украина-НАТО состоится в Варшаве на уровне глав государств

Как отмечает госсекретарь в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, "это будет единственное двустороннее заседание НАТО с союзнической страной на уровне глав государств", передает Польское радио. Переговоры комиссии НАТО-Грузия состоятся на уровне министров.

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Кшиштоф Щерский подчеркнул, что решение варшавского саммита Североатлантического альянса будут касаться укрепления восточного фланга НАТО, сотрудничества Североатлантического альянса с Евросоюзом, а также сотрудничества с другими государствами – речь идет о "политике открытых дверей", - добавил Щерский. Политик сказал, что Польша продолжает политику, целью которой является укрепление безопасности Украины.

Саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля. В нем примут участие президенты 28 стран-членов Североатлантического альянса, а также партнерских государств.