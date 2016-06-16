Министр обороны Польши назвал Россию наибольшей угрозой для мировой безопасности

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, пишет Европейская правда со ссылкой на PAP.

"При всем уважении к русскому народу. Это не меняет тот факт, что она (Россия) сегодня является самой большой угрозой для мировой безопасности", - подчеркнул он.

"Склонен согласиться с тезисом, что Россия действительно является страной с конструкцией, совершенно отличной от стран западной цивилизации, страна, которая преследует другие цели и по-другому их реализует, и - самое главное - с глубоким чувством, что любые стандарты, разработанные за пределами ее территории, не применимы для самой России", - отметил Мацеревич.

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По его словам, не все понимают это отличие России, поэтому "доверчивые правительства, лидеры и общества системно повторяют ошибки в отношениях с РФ".

"Ни одна страна в истории последних десятилетий так не взрывала мировой порядок, как и Россия, атаковав сначала Грузию, а затем Украину, оккупировав территорию независимого государства, открыто заявив, что она не хочет принимать даже независимость государства и ее суверенитет", - подчеркнул Мацеревич.