Сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры проинспектировали последствия обстрела Авдеевки боевиками (фоторепортаж)
12:19, 24 июня 2016Война
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Сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры Совместного центра координации и контроля 23 июня изучали последствия ночного обстрела Авдеевки (Донецкая область) боевиками из тяжелой артиллерии.
Эксперты работали на месте обстрела / Фото УНИАН
Эксперты изучали следы от обстрела на земле, а также остатки боевых снарядов.
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Как сообщал УНИАН, ситуация в районе проведения АТО в течение минувших суток оставалась неспокойной, интенсивность обстрелов со второй половины дня увеличилась.
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