Сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры проинспектировали последствия обстрела Авдеевки боевиками (фоторепортаж)

Эксперты изучали следы от обстрела на земле, а также остатки боевых снарядов.

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Как сообщал УНИАН, ситуация в районе проведения АТО в течение минувших суток оставалась неспокойной, интенсивность обстрелов со второй половины дня увеличилась.