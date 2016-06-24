Сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры проинспектировали последствия обстрела Авдеевки боевиками (фоторепортаж)

12:19, 24 июня 2016
Война
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Сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры Совместного центра координации и контроля 23 июня изучали последствия ночного обстрела Авдеевки (Донецкая область) боевиками из тяжелой артиллерии.

УНИАН

Эксперты изучали следы от обстрела на земле, а также остатки боевых снарядов.

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Как сообщал УНИАН, ситуация в районе проведения АТО в течение минувших суток оставалась неспокойной, интенсивность обстрелов со второй половины дня увеличилась.

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