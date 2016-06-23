Боевики активизировались на всех направлениях: за сутки 46 обстрелов позиций ВСУ

Зафиксировано 46 обстрелов позиций ВС Украины, из них на Донецком направлении 22, на Мариупольском 16 и 8 на Луганском, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, по укреплениям сил АТО враг 30 раз применял минометы и 7 раз 122 и 152 мм артиллерию.

По данным пресс-центра, на Донецком направлении под минометным огнем противника оказались наши опорные пункты вблизи Песок, Авдеевки, Верхнеторецка, Троицкого и Зайцевого, а укрепления близ Невельского, Каменки, Новоселовки второй и Троицкого враг накрывал артиллерийским огнем.

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Как отмечается, на Мариупольском направлении по позициям близ Водяного российские оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Талаковки, Тарамчука и Широкино - из 120 мм минометов.

На Луганщине под минометным огнем противника оказались опорные пункты вблизи Новозвановки, а близ Новоалександровки велся обстрел из пулеметов и гранатометов. Неприцельным огнем из 122-мм самоходных артустановок враг пытался спровоцировать на ответ наших бойцов.

Кроме того, как сообщает пресс-центр, зафиксировано 3 обстрела населенных пунктов, а именно - со 122-мм самоходных артустановок российские оккупанты вели огонь по жилым массивам Авдеевки и Первомайского, а из 82 мм минометов по Водяному, что на Мариупольском направлении.