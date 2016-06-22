В течение дня зафиксировано 20 обстрелов со стороны боевиков – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, 12 раз боевики открывали огонь на донецком направлении. Там опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки и Верхнеторецкого террористы обстреляли из минометов калибра 82 мм. По укреплениям неподалеку Троицкого, Зайцево и Шумов они вели огонь из тяжелых минометов, а около часа ночи для обстрелов опорного пункта рядом Троицкого использовали еще и 152 мм артустановки.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 7 обстрелов. По позициям вблизи Красногоровки, Марьинки, Талаковки и Тарамчука российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, а возле Водяного – из 82 мм минометов.

На Луганщине укрепления ВСУ вблизи Новозвановки также попали под обстрел из 82 мм минометов.

В отдельных случаях украинские бойцы открывали огонь в ответ, добавили в штабе АТО.