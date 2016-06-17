Российские оккупанты за сутки 46 раз обстреливали позиции сил АТО, из них 10 у Марьинки - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, 24 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, 18 на Донецком и 3 на Луганском.

После относительного затишья и уменьшения количества обстрелов в течение минувшей ночи и до обеда российские оккупанты с 18:00 активизировались, особенно в районе Марьинки, где позиции Вооруженных сил Украины более 10 раз попали под огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

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Укрепления около Красногоровки враг обстреливал из БМП и зенитной установки ЗУ-23-2, а впоследствии привлек еще и тяжелые минометы. Также дважды велся огонь из танка.

Кроме того, около 19:00 под вражеский огонь попал контрольный пункт въезда/выезда “Марьинка”, где пострадали двое гражданских лиц.

На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреляли опорные пункты вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Славного и Новотроицкого из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

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На Донецком направлении под минометным огнем противника оказались позиции вблизи Невельского, Луганского и Троицкого, а рядом с Зайцево и Новгородским враг бил из пулеметов крупного калибра и автоматических гранатометов.

На Луганщине украинские опорные пункты около Новоалександровки и Попасной попали под огонь минометов калибра 82 мм, а вблизи Новозвановки - гранатометов.