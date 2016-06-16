Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", два человека тяжело ранены – Шкиряк
19:41, 16 июня 2016Война
1481 0
Пункт пропуска на линии соприкосновения из-за обстрела закрыт.
Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" / УНИАН
Об этом в своем Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Читайте такжеМотузяник: силы АТО за минувшие сутки уничтожили 11 боевиков
"Только что российские террористы обстреляли мирных жителей на КПВВ "Марьинка"! В ходе боестолкновения тяжело ранены двое граждан Украины. Им предоставляется неотложная медицинская помощь. Пункт пропуска закрыт в связи с атакой российских боевиков", - написал Шкиряк.
Он добавил, что сейчас личный состав ГПС приведен в состояние повышенной боевой готовности и способен дать отпор любой агрессии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter