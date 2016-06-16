Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", два человека тяжело ранены – Шкиряк

Об этом в своем Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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"Только что российские террористы обстреляли мирных жителей на КПВВ "Марьинка"! В ходе боестолкновения тяжело ранены двое граждан Украины. Им предоставляется неотложная медицинская помощь. Пункт пропуска закрыт в связи с атакой российских боевиков", - написал Шкиряк.

Он добавил, что сейчас личный состав ГПС приведен в состояние повышенной боевой готовности и способен дать отпор любой агрессии.