В плену боевиков на Донбассе остаются 113 граждан Украины – Геращенко

02:01, 07 июня 2016
Война
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В плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе остается 113 граждан Украины.

Геращенко / Фото УНІАН

Об этом 6 июня на пресс-конференции в Днепре заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Радио Свобода.

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«Это и военные, и гражданские. Боевики пытаюсь привязать вопрос освобождения заложников к амнистии, требуя простить главарей. Они не дают информацию о том, где находятся заложники, не допускают к ним представителей гуманитарных миссий. Россия в этой сфере не выполняет пункты Минских договоренностей», – сообщила Геращенко.

Ранее заместитель главы СБУ, председатель Координационного центра освобождения заложников Юрий Тандит заявлял, что заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек, 655 считаются пропавшими без вести.

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