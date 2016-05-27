В ОБСЕ отреагировали на сбитие своего беспилотника на Донбассе и стрельбу в направлении наблюдателей

Об этом говорится в заявлении Штаймаера, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"С большой озабоченностью я узнал, что сегодня были произведены выстрелы в направлении патруля Специальной мониторинговой миссии вблизи линии соприкосновения, и беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия был сбит рядом с Горловкой. Такие вооруженные нападения на гражданскую, невооруженную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине полностью неприемлемыми", - говорится в заявлении Штайнмайера.

В этой связи он заявил, что такие случаи создают больше серьезных препятствий для работы СММ, учитывая случаи отключения наблюдательных камер миссии ОБСЕ в районе Донецкого аэропорта.

По мнению Штайнмайера, такие действия подрывают совместные усилия по устойчивому укреплению режима прекращения огня.

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"По этой причине я призываю все стороны придерживаться того, что было договорено. Все стороны должны полностью гарантировать защищенность и безопасность наблюдателей СММ и обеспечить им неограниченный доступ ко всем зонам конфликта. Лица, кто виновны в совершении атак на миссию, должны нести ответственность", - заявил Штайнмайер.

Действующий председатель ОБСЕ также заявил, что установление устойчивого режима прекращения огня является неотложной задачей и имеет первостепенное значение для обеспечения прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, в пресс-штабе АТО заявили, что сегодня около 9.45 утра в воздушном пространстве вблизи Горловки боевики российско-оккупационных войск сбили беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ, что осуществлял наблюдение с целью контроля режима неприменения оружия вдоль линии разграничения сторон.

Позже первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что патруль миссии сегодня попал под обстрел из стрелкового оружия в районе Ясиноватой и Авдеевки.