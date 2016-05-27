Вблизи Горловки боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Отмечается, что представители СММ ОБСЕ подтвердили потерю связи с летательным аппаратом. В то же время подразделения сил АТО, которые несут службу в том районе, видели разрыв в воздухе над территорией, контролируемой боевиками.

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«Этот случай является очередным подтверждением того, что незаконные вооруженные формирования и дальше препятствуют работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины. Ведь перед тем как начать работу на том или ином участке, представители ОБСЕ предупреждают об этом обе стороны конфликта. А принадлежность самого БПЛА к СММ ОБСЕ легко распознается по конструкции и нанесенным на него опознавательным знакам», - отмечают в штабе АТО.