В районе Авдеевки под обстрел попал патруль ОБСЕ - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время видеовключения из Донецкой области.

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"Я хочу проинформировать вас, что сегодня в начале второй половины дня во время патрулирования в районе Авдеевки и Ясиноватой патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел из стрелкового оружия. Ни один из членов патруля не был ранен", - сказал Хуг.

По словам Хуга, некоторые люди считают, что события, которые происходят на Донбассе, больше не заслуживают внимания. В этой связи он подчеркнул, что такую точку зрения надо отклонять. По его словам, хотя люди сейчас гибнут в отдельных случаях, боль и страдания не заканчиваются.

Хуг обратил внимание на негативную ситуацию с большими очередями на пропускных пунктах на линии соприкосновения. Он также сообщил о смерти одного мужчины, который стоял в очереди, чтобы пересечь линию разграничения. Кроме того, Хуг напомнил о заминированных территориях, которые представляют угрозу населению.

Как сообщалось ранее, сегодня неподалеку от Горловки боевики сбили беспилотник миссии ОБСЕ.