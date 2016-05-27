В районе Авдеевки под обстрел попал патруль ОБСЕ - Хуг
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что патруль миссии сегодня попал под обстрел из стрелкового оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время видеовключения из Донецкой области.
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"Я хочу проинформировать вас, что сегодня в начале второй половины дня во время патрулирования в районе Авдеевки и Ясиноватой патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел из стрелкового оружия. Ни один из членов патруля не был ранен", - сказал Хуг.
По словам Хуга, некоторые люди считают, что события, которые происходят на Донбассе, больше не заслуживают внимания. В этой связи он подчеркнул, что такую точку зрения надо отклонять. По его словам, хотя люди сейчас гибнут в отдельных случаях, боль и страдания не заканчиваются.
Хуг обратил внимание на негативную ситуацию с большими очередями на пропускных пунктах на линии соприкосновения. Он также сообщил о смерти одного мужчины, который стоял в очереди, чтобы пересечь линию разграничения. Кроме того, Хуг напомнил о заминированных территориях, которые представляют угрозу населению.
Как сообщалось ранее, сегодня неподалеку от Горловки боевики сбили беспилотник миссии ОБСЕ.