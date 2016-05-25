В плен боевиков на Донбассе попали двое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"На днях двое военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен. Это произошло на Донецком направлении. Сейчас они находятся в Донецке. Украинские власти и военное командование прилагают усилия для их освобождения", - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции получили ранения двое украинских военных.