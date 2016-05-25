За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Двое бойцов получили ранения. Это произошло в Авдеевской промзоне во время обстрелов", - заявил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, еще 9 получили ранения.