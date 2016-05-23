За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще трое ранены
12:56, 23 мая 2016Война
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За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще трое ранены.
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он сообщил, что это произошло в районе Авдеевской промзоны в результате минометного обстрела со стороны боевиков.
Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки противник 31 раз применял оружие против украинских воинов.
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