За сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов на Донбассе

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, незаконные вооруженные формирования и дальше нарушают режим прекращения огня.

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"Сегодня боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, в штабе отметили, что боевики, обстреляв ночью из 120-мм минометов украинские укрепления в районе Новотроицкого, продолжили прибегать к вооруженным провокациям вблизи Донецкой агломерации. В том районе боевики обстреливали опорные пункты сил АТО возле Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. В районе Опытного бандиты били из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Там же вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Зайцево, что неподалеку от временно оккупированной Горловки, боевики обстреливали украинских воинов из стрелкового оружия.