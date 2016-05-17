Боевики на Донбассе завершили переформирование по типу подразделений ВС РФ - Генштаб

Об этом рассказал начальник главного командного центра – заместитель начальника объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-майор Богдан Бондар во время брифинга.

"Незаконные вооруженные формирования создали 1 АК, 2 АК, "республиканскую гвардию", а также военные формирования так называемых "Министерства государственной безопасности" и "Министерства внутренних дел", что также привлекаются к ведению боевых действий", - говорится в сообщении.

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Кроме того, данные военные структуры укомплектованы вооружением и боевой техникой ВС РФ, находящихся на полном материально-техническом и денежном обеспечении в МО РФ, подотчетны по всем аспектам деятельности российскому военному командованию, практически все руководящие должности укомплектованы военными специалистами из числа генералов и офицеров ВС РФ.

Также, по словам Бондаря, отмечаются многочисленные признаки деятельности целостных подразделений регулярных ВС РФ, в том числе и их участия в боевых действиях против сил АТО под видом незаконных военных формирований.