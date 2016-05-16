СМИ рассказали, почему переговоры по вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе зашли в тупик

Об этом говорится в материале "Дипломатия войны: украинская концепция выборов на Донбассе" на Лига.net.

По словам высокопоставленного собеседника издания в Министерстве иностранных дел, министру Павлу Климкину удалось убедить европейских коллег в необходимости полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как рассказал один из собеседников в окружении министра, речь не идет о тяжелой технике, однако легкая бронированная техника и стрелковое оружие - реальный вариант. "Штайнмайер на нашей стороне в этом вопросе. Он понимает, что без миссии ничего не получится. Да и в принципе ему россияне не нравятся", - иронизируют в МИД.

В рамках последней встречи глав МИД нормандской четверки обсуждалось, среди прочего, создание зон безопасности на Донбассе на ключевых направлениях: район Азовского моря, Дебальцево, Донецкий аэропорт и одна зона на Луганщине. Однако, по данным собеседников издания, Москве эти предложения неинтересны, потому что они исключают возможность провокаций в будущем.

"Мы хотим полицейскую миссию ОБСЕ как на линии разграничения, так и на украинско-российской границе на Донбассе. Технику всю надо вывезти назад в Россию. Русские, конечно, против. Позиция американцев и европейцев: давайте сделаем четыре склада, где эта техника будет под круглосуточной вооруженной защитой ОБСЕ - во всяком случае до тех пор, пока мы не решим, куда вся эта техника отправится", - пересказывает суть общения один из украинских высокопоставленных чиновников.

Читайте такжеПорошенко и Байден заявили о необходимости вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Россияне требуют, чтобы миссия распространялась только на эти склады и не выходила за их пределы. "Однако это не устраивает Украину, ведь нет никаких гарантий, что россияне заведут на склады всю технику", - говорит собеседник.

В МИД Украины отмечают, что вооруженная миссия ОБСЕ, по очень предварительным подсчетам, могла бы составить порядка 5 тыс. человек. При этом она должна быть мобильной, чтобы иметь возможность в любой момент пресечь вооруженные провокации - как на выборах, так и после них. "Лавров выступил против такой мобильности, разумеется", - говорит собеседник издания.

Ключевая проблема - требования Москвы. Украинские сценарии заряжены на нейтрализацию угрозы. Россия желает оставить себе как можно больше возможностей устраивать вооруженные провокации. Из-за нежелания Москвы сворачивать боевые действия переговоры по вооруженной миссии ОБСЕ в итоге зашли в тупик.

Ключевой вопрос: куда девать боевую технику, если ее надо убрать с территории Украины - вывезти в Россию? Согласие Москвы будет означать официальное признание, что это ее техника. Россия на переговорах добивается другого: спрятать технику на склады, добиться выборов и особого статуса для террористов, а затем - переименовать "владельцев" техники в "народную милицию". Такое развитие событий с точки зрения украинских дипломатов лишено смысла, подытожили в материале.