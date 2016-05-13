Решение о вооруженной миссии на Донбассе должно приниматься консенсусом всеми странами ОБСЕ - Хуг
17:20, 13 мая 2016Война
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Решение о возможном размещении вооруженной миссии на Донбассе должно приниматься консенсусом всеми странами - членами ОБСЕ в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Любое такое решение требует консенсуса среди всех 57 стран-членов ОБСЕ / фото: УНИАН
Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. В частности, говоря о возможности размещения другой миссии на Донбассе, Хуг заявил, что "это вопрос, на который страны - участницы ОБСЕ должны дать ответ".
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"Любое такое решение требует консенсуса среди всех 57 стран - членов ОБСЕ", - заявил Александр Хуг.
В этой связи он подчеркнул, что миссия ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией наблюдателей.
Как сообщал УНИАН, в апреле президент Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.
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