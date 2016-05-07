Миссия ОБСЕ: боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в Луганске и области

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что продолжает фиксировать размещение боевиками тяжелого вооружения в Луганске и области в нарушение Минских соглашений.

Как говорится в отчете миссии, наблюдатели продолжают мониторинг отвода тяжелого вооружения, что предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

Как отмечает миссия, международные наблюдатели до сих пор не получили всю информацию, которую они просили все стороны предоставить в сообщении от 16 октября 2015 года. (СММ ОБСЕ 16 октября 2015 года объявила сторонам конфликта на Донбассе о процессе верификации - УНИАН).

«В нарушение связанных с отводом (вооружения) мест, Специальная мониторинговая миссия видела в подконтрольных «ЛНР» районах – семь 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и десять гаубиц на буксире (пять 152-мм 2А65 «Мста-Б» и пять 122-мм Д-30); а также семь 120-мм зенитно-ракетных установок 9K35 «Стрела-10» в Луганске», - говорится в отчете.

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Кроме того, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение семи танков Т-72 в подконтрольном боевикам «ЛНР» Луганске, что является нарушением соответствующих линий отвода.

«За пределами соответствующих линий отвода и мест хранения Специальная мониторинговая миссия видела пять минометов неустановленного типа и калибра на полигоне в подконтрольном «ЛНР» селе Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 27 танков (Т-64) на полигоне в подконтрольном «ЛНР» селе Круглик (32 км юго-западнее Луганска)», - подчеркивается в отчете.