Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск", - говорится в сообщении.

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"На Донецком направлении бандиты обстреливали наши опорные пункты в районе Авдеевки, Песков и Луганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Луганского украинских защитников обстреливал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что вечером один из наших опорных пунктов в районе Широкино, неподалеко от Мариуполя, противник обстрелял из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В Луганской области минувшей ночью было относительно тихо.