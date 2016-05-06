Штаб АТО сообщил об 11 обстрелах украинских позиций боевиками на Донбассе

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

"С наступлением темного времени суток на Мариупольском направлении боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Новотроицкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. На Донецком направлении по украинским защитникам возле Марьинки вел огонь снайпер противника. А позиции сил АТО в районе Авдеевки были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что незаконные вооруженные формирования нарушили «режим полной тишины» на Луганщине. Там они обстреливали укрепления ВСУ неподалеку н.п. Новоалександровка из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.