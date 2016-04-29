В "ДНР" заявили о покушении на главаря террористов Захарченко

Об этом сообщается на одном из сайтов террористов.

Отмечается, что якобы была задержана "группа прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, имевших при себе мощное взрывное устройство, закамуфлированное под предметы интерьера".

По словам ресурса террористов, указанные лица имели пособников, которые изучили маршруты движения Захарченко и места его пребывания.

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"Установлен план действий террористов: привести в действие взрывное устройство в стрелковом комплексе "Артемида" города Донецка при очередном его посещении "главой "ДНР" Александром Захарченко", - говорится в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые руководят террористическими группировкам "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, ждет "зачистка".