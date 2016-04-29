В "ДНР" заявили о покушении на главаря террористов Захарченко
Так называемое "министерство государственной безопасности "ДНР" предотвратило покушение на главаря "республики" Захарченко.
Об этом сообщается на одном из сайтов террористов.
Отмечается, что якобы была задержана "группа прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, имевших при себе мощное взрывное устройство, закамуфлированное под предметы интерьера".
По словам ресурса террористов, указанные лица имели пособников, которые изучили маршруты движения Захарченко и места его пребывания.
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"Установлен план действий террористов: привести в действие взрывное устройство в стрелковом комплексе "Артемида" города Донецка при очередном его посещении "главой "ДНР" Александром Захарченко", - говорится в сообщении.
Ранее в СБУ заявили, что Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые руководят террористическими группировкам "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, ждет "зачистка".