Глава СБУ прогнозирует "зачистку" главарей боевиков Захарченко и Плотницкого

Председатель СБУ Василий Грицак прогнозирует, что главарей донбасских боевиков в конце концов "зачистят". Об этом он заявил во время выступления в КПИ, сообщает пресс-центр ведомства.

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"Захарченко, Плотницкий и другие терорглавари должны задуматься, что их просто зачистят - на их руках очень много крови", - считает Грицак.

#Грицак в КПИ: Захарченко, Плотницкий и другие терорватажки должны задуматься, что их просто зачистят - на их руках очень много крови — СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016

Кроме того, он добавил, что "нужно не только кричать "Слава Нации", нужно делать - смерть врагам".

Грицак в КПИ: Надо не только кричать Слава Нации, надо делать - смерть врагам pic.twitter.com/ahNJqrVAMx — СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016

Как сообщал УНИАН, 4 апреля помощник президента России Владислав Сурков заявил, что главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий проработают на своих должностях до окончания срока полномочий в 2018 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение выборов на оккупированном Донбассе, среди которых - реализация Россией положений Минских договоренностей, касающихся безопасности, развертывание полицейской миссии ОБСЕ и восстановление контроля Украины над границей на Донбассе.