Глава СБУ прогнозирует "зачистку" главарей боевиков Захарченко и Плотницкого

15:53, 19 апреля 2016
Война
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Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые руководят террористическими группировкам "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, ждет "зачистка".

g4.delphi.lv

Председатель СБУ Василий Грицак прогнозирует, что главарей донбасских боевиков в конце концов "зачистят". Об этом он заявил во время выступления в КПИ, сообщает пресс-центр ведомства.

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"Захарченко, Плотницкий и другие терорглавари должны задуматься, что их просто зачистят - на их руках очень много крови", - считает Грицак.

Кроме того, он добавил, что "нужно не только кричать "Слава Нации", нужно делать - смерть врагам".

Как сообщал УНИАН, 4 апреля помощник президента России Владислав Сурков заявил, что главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий проработают на своих должностях до окончания срока полномочий в 2018 году.

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