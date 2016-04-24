Боевики стреляют из тяжелого вооружения вдоль всей линии разграничения - АП

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера ситуация в районе проведения АТО снова обострилась - противник резко увеличил количество обстрелов украинских позиций. Оккупанты активно применяют тяжелое вооружение – минометы и бронетехнику по всему фронту", - сказал спикер.

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По его словам, на Луганском направлении было относительно спокойно - противник один раз нарушил режим тишины. Инцидент произошел в Попаснянском районе.

На Донецком направлении продолжаются вражеские обстрелы по всему фронту – на Светлодарской дуге, в Зайцево, под Авдеевкой, на дальних подступах к Донецкому аэропорту.

"За минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов (более половины – из тяжелого вооружения)", - отметил Мотузяник.

В то же время он сообщил, что на Мариупольском направлении обстановка была аналогичной: "горячими точками" оставались Марьинка, Новотроицкое и Широкино.

Всего же, по его данным, вчера на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения, а также боевики осуществили ряд снайперских обстрелов.