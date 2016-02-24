В АП заявили об обострении ситуации на Донбассе и назвали самые горячие точки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера обстановка на линии соприкосновения обострилась. Противник более 20 раз применил тяжелое вооружение на Донецком и Мариупольском направлениях. По предварительным оценкам, по нашим позициям было выпущено более 160 мин. Также на западных окраинах Донецка украинские позиции неоднократно обстреливали снайперы", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всему фронту, а самыми горячими точками являются населенные пункты Зайцево, Новгородское, Авдеевка.

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Как отметил Мотузяник, на Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины в Красногоровке, Марьинке и на линии фронта Чермалык-Талаковка. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, оккупанты применяли здесь 82-мм и 120-мм минометы. Почти все обстрелы были прицельными.

На Луганском направлении продолжается затишье. Вблизи Станицы Луганской зафиксирован полет вражеского БПЛА.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в зоне АТО были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.