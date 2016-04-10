Боевики на Луганщине обстрелами повредили газопровод
15:56, 10 апреля 2016Война
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На месте работают ремонтные бригады.
REUTERS
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет об очередном обстреле сегодня ночью боевиками из 82-мм минометов закрытого контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" и повреждении газопровода.
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Как написал Тука на своей странице в социальной сети Facebook, КПП "Станица Луганская" закрыт, исходя из опасности как для гражданского населения, сегодня ночью там произошел очередной бой с применением 82-мм минометов.
"Жертв нет. Поврежден газопровод. Работают ремонтные бригады", - отметил Тука.
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