Штаб АТО закрывает пункт пропуска "Станица Луганская"

Из-за постоянных обстрело прилегающих к КПВВ "Станица Луганская" районов работу пункта пропуска приостанавливается. Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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"С целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, которое пересекает этот пункт пропуска, командованием штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей принято решение с завтрашнего дня, 8 апреля, временно закрыть КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что КПВВ "Станица Луганская" откроют, как только боевики прекратят провокационные обстрелы и ситуация стабилизируется.

Добавим, что террористы заблокировали движение через автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в районе Золотого Луганской области, который открылся 31 марта.