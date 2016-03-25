Пограничники заметили БТРы на российском пункте пропуска рядом с Сумщиной

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Вчера пограничники Сумского отряда на территории российского пункта пропуска "Крупец" наблюдали 2 БТРа, которые подъехали на расстояние около 50 м до границы, потом развернулись и вернулись к пункту пропуска", - говорится в сообщении.

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При этом пограничники отмечают, что появление БТРов в российских пунктах пропуска на этом участке - это что-то новое.