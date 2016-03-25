Пограничники заметили БТРы на российском пункте пропуска рядом с Сумщиной
09:58, 25 марта 2016Война
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24 марта сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два БТРа на территории пункта пропуска РФ.
Пограничники рассказали о БТРах на российском ПП / dpsu.gov.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Вчера пограничники Сумского отряда на территории российского пункта пропуска "Крупец" наблюдали 2 БТРа, которые подъехали на расстояние около 50 м до границы, потом развернулись и вернулись к пункту пропуска", - говорится в сообщении.
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При этом пограничники отмечают, что появление БТРов в российских пунктах пропуска на этом участке - это что-то новое.
Вчера пограничники Сумского отряда на территории российского пункта пропуска"Крупец" наблюдали 2 Бтра, которые підїха...Опубликовано Oleh Slobodyan24 марта 2016 г.
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