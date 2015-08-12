Боевики "ЛНР" использовали для атаки военных российские БТРы из Самары - блогер

Об этом на своей странице Facebook пишет блогер и OSINT-расследователь Антон Павлушко.

"На видео сепаратистов вчерашней атаки четко видны тактические знаки, которые относятся к самарской 23-й бригаде", - пишет Павлушко.

По его словам, год тому назад "украинцы как раз захватили именно такой БТР - красный квадратик с тремя точками, надпись ЛНР".

Самарские БТРы для ополчения-2На видео сепаратистов вчерашней атаки четко видны тактические знаки, которые относятся к... Posted by Anton Pavlushko on 11 августа 2015 г.

"Позже я писал, что сепаратисты получают БТРы из самарских частей - 15-й и 23-й бригады, которые как раз получают новые российские БТР-82. А вот куда деваются старые, мы за год уже догадались. Такие же БТРы часто светились в прошлом на фотках у Геннадия Дубового, на них же ходил в атаку Моторола и т.д. Вот кто-то сидел в Самаре и списывал БТРы, кто-то их перегонял на Донбасс и т.д. Количество вовлеченных в конфликт людей с российской стороны слишком большое, чтоб всё скрыть", - резюмировал блоггер.

Самарские БТРы для ополченцевПродолжаем копать историю техники из военторга в руках заблудившихся десантников и ополче... Posted by Anton Pavlushko on 10 сентября 2014 г.

Как сообщал УНИАН, во время неудачной попытки нападения боевики потеряли один БТР, который горит в кадре видео.