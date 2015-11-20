Разведка раскрыла фамилию замначальника Генштаба РФ, который инспектирует боевиков на Донбассе

Их обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Продолжается инспектирование соединений и частей 1 и 2 АК 12 командование резерва Южного ВО комиссией Генерального штаба ВС РФ во главе с заместителем начальника ГШ ВС РФ генерал-полковником Истраковым С.Ю. с целью проверки их готовности к возобновлению боевых действий. В состав комиссии входят 40 офицеров Генерального штаба ВС РФ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРазведка сообщила о риске начала локальных боев на Донбассе

Отмечается, что в ходе проверки артиллерийских подразделений 3 омсбр (Горловка) и 9 омсп (Новоазовск) 1 АК Истраковым были вручены награды российским офицерам, которые находятся и воюют на Донбассе.

Отмечается, что это Шевченко Петр (по документам - Лысенко); Сидоров Дмитрий (по документам – Приходько); Мирошниченко Александр (по документам для прикрытия – Сугацкий); Кот Александр (Смоленский).

Ранее сегодня украинская разведка сообщала, что в Донецк прибыла комиссия Генштаба ВС РФ с целью проверки состояния дел в соединениях и частях 1-го армейского корпуса 12-го командования резерва Южного ВО ВС РФ.