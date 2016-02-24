Противостояние активизировалось: боевики более 80 раз обстреляли украинских военных

07:23, 24 февраля 2016
Война
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Наиболее опасным было Донецкое направление, где враг 69 раз обстреливал наши опорные пункты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

REUTERS

В минувшие сутки российские наемники 84 раза обстреляли укрепления ВСУ. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Украинские укрепления неподалеку Авдеевки, Песков, Опытного, Зайцево, Майорска и Первомайского, а также на шахте Бутовка и позиции Зенит подверглись обстрелам из минометов калибра 120 и 82 мм.

В Опытном позиции украинских военных враг обстреливал из зенитной установки, а в Красногоровке - из БМП.

На Мариупольском направлении под минометным огнем оказались украинские бойцы на позициях вблизи Талаковки, Чермалыка и Водяного.

С полуночи активный огонь российских наемников уменьшился. Зафиксированы единичные обстрелы позиций близ Опытного из гранатометов и стрелкового оружия.

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