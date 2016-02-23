Напряженная ночь в зоне АТО: боевики обстреляли украинские позиции под Мариуполем

Обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По позициям украинских военных вблизи Водяного на Мариупольском направлении бандформирования российских наемников вели огонь из 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в полночь зафиксирован снайперский обстрел нашего опорного пункта в районе Марьинки. Там же боевики использовали стрелковое оружие.

Бандформирования российских оккупантов совершили обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия неподалеку от Авдеевки и Новгородского.