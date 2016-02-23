Напряженная ночь в зоне АТО: боевики обстреляли украинские позиции под Мариуполем
07:28, 23 февраля 2016Война
4258 0
Террористы продолжают использовать крупнокалиберное оружие.
REUTERS
Обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО получили ранения 13 украинских военных - Лысенко
По позициям украинских военных вблизи Водяного на Мариупольском направлении бандформирования российских наемников вели огонь из 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в полночь зафиксирован снайперский обстрел нашего опорного пункта в районе Марьинки. Там же боевики использовали стрелковое оружие.
Бандформирования российских оккупантов совершили обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия неподалеку от Авдеевки и Новгородского.
Несмотря на незначительную стабилизацию ситуации вокруг Марьинки, в целом обстановка на Донецком направлении боевых действий остается сложной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter