Российский офицер подорвал себя гранатой в Новоазовске – разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Идет комплексная проверка комиссией Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ российских подразделений на временно оккупированной территории Донбасса. Во время работы комиссии в 9-м отдельном мотострелковом полку (Новоазовск) 1 АК, командир полка полковник ВС РФ Бондарев Дмитрий Евгеньевич (по документам прикрытия – Коваленко Евгений Дмитриевич), произошел факт суицида», - говорится в сообщении.

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«18 февраля командир взвода лейтенант Дехтярев Борис Александрович совершил самоубийство, взорвав гранату в расположении подразделения. В результате взрыва он погиб, еще трое военнослужащих ВС РФ были ранены», - отмечает разведка.