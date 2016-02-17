Российские военные обстреляли из артиллерии жилые кварталы Луганска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию украинской разведки.

По данным разведки, обстрел российскими военными Луганска велся со стороны соседнего города Александровск, также контролируемого врагом.

Кроме того, подчеркнул Лысенко, Россия продолжает поставки вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для боевиков.

Читайте такжеТеррористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла противотанковая управляемая ракета

"Установлено, что 15-16 февраля на железнодорожную станция Макеевка прибыл эшелон с артиллерией, в частности гаубицами Д-30 калибром 122 мм, боеприпасами весом до 40 тонн, горюче-смазочными материалами до 60 тонн. Также в поселок Кумачево Старобешевского района Донецкой области из России прибыли 5 боевых бронированных машин, 2 установки залпового огня «Град», два топливозаправщика и два грузовых автомобиля", - сказал он, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.