Поставки РФ вооружения на Донбасс говорят о подготовке ею наступления - разведка
На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей осуществляется поставка вооружения и боеприпасов, что свидетельствует о подготовке со стороны России наступления на позиции сил АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
По его словам, ГУ разведки выявляются факты скрытой поставки Россией вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов на территорию Украины.
В частности, по автомобильным дорогам через пункт пропуска "Довжанский" заехало около 30 грузовиков с боеприпасами и военным имуществом на военные склады так называемого 2-го армейского корпуса боевиков в Луганске, Красном Луче и Стаханове. Это произошло 6 февраля.
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А в районе населенного пункта Червоный Жовтень в Луганской области, по словам Скибицкого, колонны военной техники и личного состава прошли 8 февраля.
Кроме того, по его словам, по железной дороге за неделю прибыли 3 военных эшелона из Ростова-на-Дону в Иловайск. Они доставили танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, военные автомобили, около 300 тонн боеприпасов и свыше 300 тонн горюче-смазочных материалов.
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"Также обнаружен военный эшелон, который доставил из Ростова-на-Дону в Харцызск около 250 тонн боеприпасов", - сказал представитель разведки.
Он сделал вывод, что все эти факты свидетельствуют о подготовке России к наступлению.
"Таким образом, Российская Федерация осуществляет меры по наращиванию запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Не исключено, что идет активная подготовка к возобновлению активных наступательных боевых действий", - сказал Скибицкий.