За сутки боевики более 80 раз обстреляли силы АТО, в ход идет запрещенное оружие – штаб

За минувшие сутки боевики пророссийских бандформирований продолжали обстреливать позиции украинских войск из различных видов вооружения. Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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Неподалеку от Донецка враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим укреплениям в Марьинке, Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка. По Красногоровке боевики вели огонь из миномета, сообщают в штабе.

В районе Горловки обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись украинские укрепления в Троицком и Верхнеторецком.

По опорным пунктам сил АТО в Зайцевом и Майорске, кроме гранатометов и стрелкового оружия, враг снова вел интенсивный огонь из минометов калибра 82 и 120 мм. Также минометному обстрелу подверглись украинские позиции в Талаковке на Мариупольском направлении.