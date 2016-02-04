Обе стороны не отвели около 30% запрещенной Минскими договоренностями техники - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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"Примерно 30% с обеих сторон обнаружено несовпадений с заявленными данными об отводе техники", - сказал Хуг.

По его словам, наблюдатели зафиксировали расположение тяжелого оружия в Донецке и вблизи Новгородского.

Как сказал Хуг, обстрелы Зайцево привели к закрытию пункта пропуска в этом месте. При этом он не исключил аналогичной ситуации с пунктом пропуска в Станице Луганской, если обстрелы продолжатся.