Тука пригрозил закрыть пешеходный переход в Станице Луганской

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Вчера, 3 февраля, с 19:00 в течение часа террористы из 82-мм минометов (около 50 выстрелов), автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт украинских военных в Трехизбенке неподалеку от разрушенного моста», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что огонь велся со стороны с.Красный Лиман, что сейчас подконтрольно так называемой «ЛНР». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ВГА добавили, что около 21:00 террористы из 82-мм минометов обстреляли пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской. Большинство мин упало возле моста в «серой зоне», но некоторые – возле перехода на украинской стороне.

Сегодня с утра в Луганской областной ВГА состоялось срочное совещание по поводу обстрела перехода. Ее руководитель Георгий Тука заявил о закрытии пешеходного перехода в Станице.

«Моя позиция остается неизменной: если обстрел повторится – мы закроем пешеходный переход в Станице», - подчеркнул он.