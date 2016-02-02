В штабе АТО указали на частичную ответственность ОБСЕ за эскалацию конфликта на Донбассе

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, в последние дни обстрелы пророссийскими наемниками населенного пункта Зайцево усилились. Враг применяет по украинским позициям, кроме гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, минометы калибра 82 мм и 120 мм, запрещенные Минскими договоренностями.

Чтобы не подвергать опасности мирных жителей в сложившейся ситуации, руководство сил АТО в Донецкой и Луганской областях было вынуждено принять решение о закрытии контрольного пункта въезда/выезда «Зайцево».

Через украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 1 февраля об этом решении были извещены представители миссии ОБСЕ.

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«Вынуждены констатировать также тот досадный факт, что представители СММ ОБСЕ никак не реагируют на усиление обстрелов членами незаконных пророссийских бандформирований позиций сил АТО в Зайцево и в других населенных пунктах. Следовательно, своим бездействием представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в определенной степени разделяют ответственность за обстрелы боевиками Зайцево, закрытие КПВВ «Зайцево» и эскалацию конфликта на Донбассе», - отмечают в штабе АТО.