Пункт пропуска в зону АТО "Зайцево" закрыли из-за постоянных обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

"В связи с тем, что ночью противник усилил обстрелы Зайцевого и вел огонь с разных огневых позиций несколькими минометными расчетами, руководство сил АТО в Донецкой и Луганской областях, для обеспечения безопасности жителей, вынуждено объявить о временном закрытии контрольного пункта въезда/выезда Зайцево", - подчеркнули в пресс-центре.

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Как сообщал УНИАН, ранее планировалось закрыть КПВВ "Зайцево" со среды, 3 февраля.

Отмечалось, что деятельность пункта пропуска будет возобновлена только после стабилизации ситуации и полного прекращения огня, в зону поражения которого попадают люди, которые вынуждены пересекать линию разграничения.