Пункт пропуска в зону АТО "Зайцево" закрыли из-за постоянных обстрелов
Контрольний пункт въезда/выезда в зону АТО "Зайцево" закрыли из-за обстрелов боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.
"В связи с тем, что ночью противник усилил обстрелы Зайцевого и вел огонь с разных огневых позиций несколькими минометными расчетами, руководство сил АТО в Донецкой и Луганской областях, для обеспечения безопасности жителей, вынуждено объявить о временном закрытии контрольного пункта въезда/выезда Зайцево", - подчеркнули в пресс-центре.
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Как сообщал УНИАН, ранее планировалось закрыть КПВВ "Зайцево" со среды, 3 февраля.
Отмечалось, что деятельность пункта пропуска будет возобновлена только после стабилизации ситуации и полного прекращения огня, в зону поражения которого попадают люди, которые вынуждены пересекать линию разграничения.