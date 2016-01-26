ПАСЕ может признать Россию как страну-агрессора ответственной за ситуацию на Донбассе - оппозиционер РФ

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель председателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза (младший).

«26 января пройдут слушания в юридическом комитете ПАСЕ, посвященные ситуации на Донбассе. Я там буду выступать в качестве приглашенного эксперта. Смысл этих слушаний в том, чтобы определить, кто же, собственно, фактически несет ответственность за то, что происходит на Донбассе - Украина или Россия», - сказал Кара-Мурза.

«Я в своем выступлении буду говорить о том, что степень влияния, вмешательства Кремля в то, что происходит уже почти два года в частях Донецкой и Луганской областей Украины, настолько велика, что по факту именно российское руководство несет ответственность за происходящее на Донбассе. Речь идет о военном, политическом и экономическом влиянии», - подчеркнул он.

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Кара-Мурза отметил, что есть два конкретных прецедента в практике Совета Европы. Это Северный Кипр и Приднестровье. При том, что Северный Кипр, формально, - часть Республики Кипр, а Приднестровье – часть Молдовы, в практике Совета Европы установлено, что фактически контроль этих территорий осуществляют Турция и РФ. Поэтому все вопросы о происходящем там нужно адресовать им, добавил он.

«Насколько я понимаю, Мария-Луиза Бек, спецдокладчик комитета ПАСЕ по юридическим вопросам, хочет инициировать это обсуждение и дискуссию в рамках Совета Европы», - сказал Кара-Мурза.

Он подчеркнул, что намерен сообщить, что влияние нынешних российских властей на Донбассе настолько велико, что по факту именно Кремль управляет этой территорией. Понятно, что так называемая независимость так называемых республик - просто бутафория и фарс, заявил российский оппозиционер.

По его словам, в качестве источников он будет использовать доклад «Путин. Война», который начал делать Борис Немцов. В этом документе представлены данные и об участии действующих военнослужащих российских вооруженных сил, указаны конкретные российские части и их вооружение. Причем это оружие есть на вооружении только российской армии, и было задействовано на Донбассе. Там же указано и о политическом влиянии, которое имеет Кремль через того же Владислава Суркова, который считается куратором этих так называемых народных республик.

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Кара-Мурза добавил, что осенью 2015 года был обнародован доклад Института современной России (это одно из подразделений общественного объединения «Открытая Россия»). Он был представлен в США на английском языке. Доклад называется «Вторжение под другим названием». Там также представлены свидетельства участия регулярных российских войск в боях на Донбассе, а также данные о политическом и экономическом влиянии Кремля.

«Истоки конфликта, который происходит на востоке Украины, находятся в Москве. Причина этого конфликта и ключ к его решению - находятся в Москве. Путин очень сильно испугался Майдана, ему очень сильно не понравилась картинка, когда господин Янукович спешно залезал в вертолет, чтобы сбежать из страны, когда сотни тысяч людей требовали его отставки. Вся эта агрессия, которая была развернута кремлевским режимом в отношении Украины, вызвана желанием не допустить успеха демократического эксперимента в Украине. С точки зрения Кремля, европейская демократическая Украина стала бы очень заразительным и очень плохим примером для российского общества. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому была начата агрессия», - сказал Кара-Мурза.