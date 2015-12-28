7 российских военных погибли и 12 ранены в недавних боях на Донбассе - разведка

Об этом говорится в сообщении ГУ разведки Минобороны.

"Установлены очередные потери личного состава ВС РФ. 25 декабря в Донецк доставлены 7 тел погибших и 12 раненых, участвовавших в вооруженных столкновениях в районах Майорска и Марьинки", - сказано в нем.

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Кроме того, Минобороны сообщает, что 26 декабря в Москву с целью получения указаний от кремлевских кураторов отбыли так называемые "лидер ДНР" Александр Захарченко и "секретарь совета безопасности ДНР" Александр Ходаковский.