7 российских военных погибли и 12 ранены в недавних боях на Донбассе - разведка
13:21, 28 декабря 2015Война
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Главное управление разведки Министерства обороны заявляет о гибели 7 российских военных в боях у Майорска (подконтрольная Украине окраина Горловки) и города Марьинка Донецкой области.
Разведка заявляет о 7 погибших накануне военных РФ на Донетчине / Facebook/Vyacheslav Abroskin
Об этом говорится в сообщении ГУ разведки Минобороны.
"Установлены очередные потери личного состава ВС РФ. 25 декабря в Донецк доставлены 7 тел погибших и 12 раненых, участвовавших в вооруженных столкновениях в районах Майорска и Марьинки", - сказано в нем.
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Кроме того, Минобороны сообщает, что 26 декабря в Москву с целью получения указаний от кремлевских кураторов отбыли так называемые "лидер ДНР" Александр Захарченко и "секретарь совета безопасности ДНР" Александр Ходаковский.
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