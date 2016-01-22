В АП объяснили, почему украинские военные вчера окрыли ответный огонь на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко заявил во время брифинга.

«Противник резко активизировал обстрелы наших позиций на Донецком и Мариупольском направлениях. Там было эпизодически применено тяжелое вооружение, в частности, минометы и БМП», - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что значительная часть обстрелов была прицельной, поэтому силы АТО открывали огонь в ответ.

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Кроме того, по словам Лысенко, «на Луганском направлении продолжается затишье, однако на Донецком враг нарушил «режим тишины» по всему фронту».

«Наибольшее количество вражеских обстрелов вчера зафиксировано в районе Донецкого аэропорта и, в частности, в Песках», - сказал он.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении боевики «почти без перерыва вели огонь по украинским позициям восточнее Красногоровки и Марьинки». Тяжелое вооружение незаконные вооруженные формирования при этом не применяли, однако несколько раз там работали вражеские снайперы, добавил он.

«Меткий ответный огонь сил антитеррористической операции остановил любителей острых ощущений и заставил оккупантов отступить на свои позиции», - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-террористические войска 69 раз обстреляли украинские опорные пункты. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один был ранен.